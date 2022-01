Für ihren Freund Tommy Pedroni lässt Sandra (29) alles hinter sich. Die Kölnerin und der Ex-Schwimmer aus Nizza haben sich bei Ex on the Beach kennengelernt. Nach der TV-Zeit samt Höhen und Tiefen ist aus den beiden am Ende tatsächlich ein Paar geworden. Jetzt wollen die Turteltauben ihrer Fernbeziehung ein Ende setzen und zusammenziehen. Die gemeinsame Bleibe soll in Tommys Heimat Frankreich sein. Ist Sandra die Entscheidung auszuwandern, schwergefallen? Promiflash hat nachgefragt...

Auch wenn die Brünette traurig ist, ihre Familie und die Domstadt hinter sich zu lassen, freut sie sich darauf, mit Tommy in Frankreich neu anzufangen. "Da ich meine Zukunft mit Tommy verbringen möchte, sehe ich nur diese Möglichkeit, zu ihm zu ziehen", stellte sie im Promiflash-Interview klar. Ihre eigene Wohnung will sie zwar behalten – nach Köln zu ziehen, stand für das Paar aber nie wirklich zur Debatte. "Nizza ist einfach schöner. Wir fühlen uns beide hier sehr wohl, sind nah am Meer und haben besseres Wetter", schwärmten sie. Bis es so weit ist, werden aber wohl noch ein paar Wochen vergehen. Sandra und ihr Liebster müssen sich erst einmal nach den geeigneten vier Wänden umsehen.

Doch wie hat eigentlich das Umfeld der Reality-TV-Teilnehmerin auf ihren Plan, Deutschland zu verlassen, reagiert? "Meine Familie ist traurig, aber sie verstehen mich und würden in meiner Situation genauso handeln", erzählte sie. Umso schöner sei jedes Wiedersehen mit der Familie und mit Freunden.

Anzeige

Instagram / _sisandra Sandra, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / tommypedroni Tommy und Sandra, "Ex on the Beach"-Kandidaten 2021

Anzeige

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de