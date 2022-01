Anne Wünsche (30) hat endlich Gewissheit! Im Oktober machte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin öffentlich, dass sie gemeinsam mit ihrem Freund Karim El Kammouchi (33) Nachwuchs erwartet. Für sie ist es bereits das dritte Kind. Nach der Geburt von zwei Mädchen – Miley und Juna – hofft sie nun, einen Jungen zur Welt zu bringen. Da ihre jetzige Schwangerschaft anders verläuft, war sie sich sogar schon ziemlich sicher, einen Sohn begrüßen zu können. Nun hat Anne das Ergebnis vom Arzt, ob das zutrifft.

In ihrer Instagram-Story verriet die 30-Jährige, dass sie nun weiß, was bei ihrem Feindiagnostik-Termin herausgekommen ist: "Wir haben auf viele Krankheiten testen und auch das Geschlecht bestimmen lassen. Jetzt steht es zu hundert Prozent fest." Ob sie erstmals einen Jungen oder wieder ein Mädchen bekommt, ließ sie aber offen. Sie möchte mit der Bekanntgabe noch etwas warten.

Inzwischen ist Anne in der 16. Woche ihrer Schwangerschaft angekommen. Ihr Baby ist nun fast zwölf Zentimeter groß und wiegt etwa 100 Gramm. "Jetzt ist auch so langsam auch die Zeit, wo man merkt, dass der Bauch einfach auch wächst, dass die Leggings drücken, dass es ein komisches Gefühl ist, wenn man auf dem Bauch liegt", erklärte sie vor wenigen Tagen in einem YouTube-Video.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Freund Karim in Bangkok, Januar 2021

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Januar 2022

