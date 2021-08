Anne Wünsche (29) will ein drittes Kind – und hat schon genaue Vorstellungen! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist bereits Mutter von zwei Töchtern, die jeweils aus früheren Beziehungen hervorgingen. Eigentlich war für die YouTuberin damit die Nachwuchsplanung abgeschlossen. Seitdem sie wieder mit ihrem Ex Karim zusammen ist, scheint sich das jedoch geändert zu haben: Jetzt plaudert Anne ganz ausführlich über ihren Kinderwunsch!

In ihrer Instagram-Story erzählte die Influencerin, dass sie sich angesichts ihres bevorstehenden 30. Geburtstags vieles durch den Kopf gehen lasse und sich auch über die weitere Nachwuchsplanung Gedanken mache – denn die wollte sie bis dahin eigentlich abgeschlossen haben. Doch nun verriet sie: "Ich merke, wie der Wunsch nach einem dritten Kind immer lauter wird." Sie und Karim verhüten auch nicht mehr – dass Anne wieder schwanger wird, ist also offenbar nur noch eine Frage der Zeit. Wenn es so weit ist, hat die gebürtige Cottbusserin aber noch einen weiteren Wunsch: "Ein Junge wäre schön."

Dennoch hat Anne bereits auch darüber nachgedacht, was passieren würde, wenn sie mit einem weiteren Mädchen beschenkt wird. Immerhin vermutete sie erst kürzlich während ihres Seychellen-Trips, wieder mit einer Tochter schwanger zu sein. Der Test war allerdings negativ. "Hätte es diesen Monat geklappt und es wäre ein Mädchen geworden, wäre der Zweitname Mahé geworden, weil mein Eisprung auf der Insel Mahé war", erklärte die 29-Jährige.

Anne Wünsche, Influencerin

Anne Wünsche mit ihren Kindern Juna und Miley

Anne Wünsche und ihr Freund Karim

