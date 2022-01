Oana Nechiti (33) könnte im Moment wohl kaum glücklicher sein! Zusammen mit ihrem Partner Erich Klann (34) erwartet die Let's Dance-Bekanntheit ihr zweites Kind. Infos zu ihrer Schwangerschaft oder Fotos ihres Babybauchs teilt die Profitänzerin bisher kaum. Der werdende Zweifach-Papa hingegen schien vor wenigen Wochen einen Hinweis auf das Babygeschlecht zu geben. Nun meldete sich aber auch Oana zu ihren anderen Umständen: Sie genießt die Zeit mit ihrem ungeborenen Baby in vollen Zügen!

In ihrer Instagram-Story teilte die 33-Jährige ein Update mit ihren Fans – und machte dabei deutlich, wie gut es ihr geht. "Ich genieße diese Schwangerschaft noch mal ganz anders als vor neun Jahren. Ich weiß, dass alles andere warten kann, aber diese neun Monate sind so ein Geschenk. Es ist einfach ein Wunder!", beteuerte die TV-Bekanntheit. An ihrem Körper spüre sie aber auch Veränderungen: "Mein Baby wächst und wächst und ich bin einfach öfters müde."

Schon im November hatte Oana außerdem einige Extra-Kilos bemerkt. "Ich habe einfach gut zugelegt, ich wiege mehr und da ist mehr Gewicht drauf", hatte sie im Netz berichtet. Ihrem Körper zuliebe, nahm sich die Beauty vor, vermehrt Yoga-Sessions in ihren Alltag zu integrieren.

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti und Erich Klann im Dezember 2021

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti in Dubai, Oktober 2021

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti und Erich Klann im Dezember 2021

