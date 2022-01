Keine TV-Zeit für Iris Klein (54). Obwohl es noch gar nicht so lange her ist, dass die vergangene Staffel von Kampf der Realitystars ausgestrahlt wurde, arbeitet der Sender längst an neuen Folgen. Die Dreharbeiten sind in Thailand in vollem Gange und die Fans fragen sich bereits gespannt, welche Reality-Sternchen am Strand aufeinandertreffen könnten. Allerdings ist eine Kandidatin schon wieder raus, bevor sie offiziell vorgestellt wurde. Iris ist krank und kann nicht teilnehmen.

"Ich bin positiv auf Corona getestet worden. Ich bin so traurig, dass ich nicht dabei sein kann", erzählte die Mutter von Daniela Katzenberger (35) nun traurig gegenüber Bild. Offenbar ist sie schon vor Ort in Thailand und hat sich total auf den Kampf der Promis gefreut. Die Mallorca-Auswanderin hatte nämlich vor, die Familienehre zu retten: "Ich wollte doch auch innerhalb unserer Familie und vor allem Lucas, der ja beim Dschungelcamp teilnimmt, zeigen, dass ich den Titel nach Hause hole und die Gewinnerin in unserer Familie bin." Ihr Schwiegersohn Lucas Cordalis (54) wird ab nächster Woche tatsächlich in Südafrika um die Krone kämpfen.

Den Umständen entsprechend geht es der Goodbye Deutschland-Bekanntheit aber gut. Weitere der noch unbekannten Cast-Mitglieder sind durch ihre Corona-Infektion wohl nicht gefährdet. Allerdings müsse nun Ersatz für sie her. "Der Ausfall von Iris Klein als Kandidatin stellt unsere Produktion vor Herausforderungen. Es wird nicht einfach, aber wir sind zuversichtlich. Vor allem wünschen wir Iris eine schnelle gute Besserung und einen milden Verlauf.", betonte die RTL2-Unterhaltungschefin.

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit ihrer Mutter Iris Klein

Anzeige

ActionPress Iris Klein im August 2019 auf Mallorca

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im März 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de