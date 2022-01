Kampf der Realitystars geht in die dritte Runde! In der Reality-Show treffen die hellsten Sternchen am deutschen Promi-Himmel an einem traumhaften Strand in Thailand aufeinander und müssen sich in Challenges behaupten: Wer wird der Realitystar des Jahres? Schon zwei Krönchen wurden unter der Moderation von Cathy Hummels (33) verteilt. Nun geht es wieder los: Die Dreharbeiten für die dritte Staffel von "Kampf der Realitystars" haben begonnen!

In einer Pressemitteilung von RTL2 bestätigte der Sender, dass die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren laufen. Auch Cathy ist wieder mit von der Partie und wird die Show präsentieren: "Ich freue mich riesig, auch bei der dritten Staffel von „Kampf der Realitystars“ dabei zu sein und diese zu moderieren! [...] Das gesamte Produktionsteam gibt sein bestes und es macht echt Spaß, gemeinsam anzupacken. Das wird super!"

Wann der Starttermin sein wird, ist noch nicht bekannt. Auch auf den Cast müssen sich die Fans der Show noch etwas gedulden. Die letzten Jahre konnte sich der aber immer ziemlich sehen lassen: Neben der letzten Gewinnerin der Show Loona (47) kämpften auch Claudia Obert (60) und Andrej Mangold (34) um den Thron. In der ersten Staffel gewann Fußballer Kevin Pannewitz (30) gegen unter anderem Kate Merlan (34) und Melissa Damilia (26).

