Jasmin Herren (43) heizt den Dschungelcamp-Fans schon jetzt ordentlich ein! Die Teilnahme der Reality-TV-Bekanntheit dürfte so manch einen überraschen. Immerhin standen die Kandidaten eigentlich schon fest und sind sogar schon nach Südafrika gereist. Kurzfristig gab der Sender aber bekannt: Christin Queenie (26) wurde aus dem Cast gestrichen und die Witwe von Willi Herren (✝45) rückt nach. Nun wurden auch Jasmins offizielle Dschungel-Bilder veröffentlicht – und die können sich definitiv sehen lassen!

Auf den beiden Fotos, die von RTL veröffentlicht wurden, strahlt die 43-Jährige in jeder Hinsicht. Mit einem breiten Lächeln im Gesicht posiert sie in einem kurzen, eng anliegenden Kleid und präsentiert dabei ihre Kurven. Zudem funkeln auch noch die goldfarbenen Pailletten für die Kamera. Besonders ins Auge sticht das Dekolleté der ehemaligen Sommerhaus-Bewohnerin. Der tiefe Ausschnitt der Robe setzt Jasmins Körper perfekt in Szene.

Sollte nicht noch eine unerwartete Überraschung ansteht, dürfte die Camp-Besetzung für die diesjährige Staffel somit feststehen. Neben Jasmin sind auch noch Promis wie Designer Harald Glööckler (56), GZSZ-Star Timur Ülker (32) und Schauspielerin Tina Ruland (55) mit von der Partie. Dieses Line-Up konnte die Promiflash-Leser bisher allerdings kaum überzeugen.

Anzeige

Instagram / christin.queenie Christin Queenie, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

Anzeige

RTL Jasmin Herren, Dschungelcamp-Kandidatin 2022

Anzeige

RTL "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus"-Kandidaten 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de