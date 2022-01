Fernanda Brandao (38) strahlt ihr Schwangerschaftsglück auch nach außen aus. Im November des vergangenen Jahres hatte die Sängerin eine doppelte Überraschung für ihre Fans: Sie hat sich nicht nur verlobt, sondern ist auch in freudiger Erwartung. Die gebürtige Brasilianerin hält ihr Privatleben zwar größtenteils aus der Öffentlichkeit raus – möchte aber ihr neues Liebesglück und die Schwangerschaft mit den Fans teilen. Jetzt teilte Fernanda stolz ein paar neue Babybauchfotos.

In ihrem Instagram-Feed mussten die Fans allerdings etwas genauer hinschauen, um den runden Bauch der Dunkelhaarigen zu erkennen. Als Startbild einer Bilderreihe nutzte Fernanda nämlich eine Aufnahme, auf der sie absolut nicht schwanger aussieht. Weil das Foto frontal von vorne aufgenommen wurde, ist ihr Babybauch perfekt getarnt. "Du denkst, ich sehe nicht schwanger aus? Dann swipe mal weiter…", witzelte sie deswegen in der Bildunterschrift und lockte die Fans so tatsächlich auf weitere Pics. Und dort ist eindeutig zu sehen: Fernandas Kugel ist ordentlich gewachsen. Die Beauty umfasst liebevoll ihre Körpermitte und lacht herzlich dabei.

Auf einem weiteren Foto trägt die 38-Jährige ein knallenges blaues Shirt, auf dem ihr Babybauch ebenfalls perfekt in Szene gesetzt wird. Die Fans sind von der süßen Bilderreihe jedenfalls total geflasht und hinterlassen liebe Kommentare. "Das steht dir unheimlich gut" oder "So sieht eine glückliche Frau aus", schrieben beispielsweise zwei Follower.

