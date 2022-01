Das kam überraschend! Eigentlich standen die Promis für die diesjährige Staffel vom Dschungelcamp schon in den Startlöchern und machten sich bereit für die Challenges in Südafrika. Doch wenige Tage vor dem Start musste sich am Cast noch eine Kleinigkeit ändern: Christin Okpara (26) darf aufgrund von Differenzen mit dem Sender doch nicht teilnehmen und wurde durch Jasmin Herren (43) ersetzt. Was sagt die Promiwelt nun zu Christins Rauswurf?

Unter dem Promiflash-Beitrag bei Instagram, der über den Wechsel unter den Kandidaten informierte, sammelten sich zügig einige Reaktionen von anderen TV-Stars. Vor allem Walentina Doronina, die zusammen mit Christin bei #CoupleChallenge angetreten ist, findet die Entscheidung des Senders gut: "Karma! Gott ist groß! Hat sie mehr als verdient." Auch andere Promis wie Marco Cerullo (33) und Melody Haase (27) kommentierten unter dem Post "Karma" und freuten sich über die Teilnahme von der Witwe von Willi Herren (✝45).

Die Reaktionen der Fans der Show sind ebenfalls größtenteils erleichtert über das Dschungel-Aus von Christin. "Gott sei Dank", schrieb beispielsweise ein User. Eine andere Nutzerin hingegen hätte sich über die Teilnahme der Are You The One?-Kandidatin mehr gefreut: "Ich mag Jasmin sehr, aber mit Christin wäre das sicher sehr unterhaltsam geworden. Ich finde es daher schade, dass sie nicht mehr mitmachen darf."

Instagram / christin.queenie Christin Queenie, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

ActionPress Jasmin Herren, Reality-TV-Star

RTL Christin Okpara, Reality-TV-Bekanntheit

