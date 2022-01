Na hallo, Frau Haller! Johannes (34) und Jessica Haller (31) lernten sich 2017 bei Die Bachelorette kennen und gehen seit 2020 gemeinsam durchs Leben. Im vergangenen Jahr krönten sie ihre Liebe mit der Geburt ihrer Tochter Hailey-Su, im Dezember 2021 folgte dann ihre Traumhochzeit im verschneiten Österreich. Bei der Trauung nahm Jessi den Nachnamen ihres Mannes an – nun machte sie die Namensänderung auch im Netz offiziell.

Bis dato hieß die Reality-TV-Bekanntheit auf Instagram noch Jessica Paszka – jetzt änderte sie ihren Usernamen aber auch auf der Social-Media-Plattform in Jessica Haller um. Ob das ein kleines Geburtstagsgeschenk an ihren Gatten ist? Immerhin wird Johannes heute 34 Jahre alt. An seinem großen Tag passte Jessi aber nicht nur ihren Namen auf Instagram an – sie teilte auch einen Schnappschuss ihrer Hochzeit und gratulierte ihrem Liebsten.

Das Paar ist derzeit noch auf Hochzeitsreise in Mexiko und schickte seinen Fans erst vor wenigen Tagen mit einem Selfie braun gebrannt Grüße aus den Flitterwochen. Jessi gewährte ihren Abonnenten zudem bereits mehrmals Einblicke in ihre Unterkunft in Tulum: Sie teilte eine Reihe von Videos aus dem Luxusresort, in dem die Frischvermählten ihren Honeymoon verbringen.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica und Johannes Haller bei ihrer Hochzeit 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessica und Johannes Haller, Reality-TV-Stars

Instagram / jessica_haller Johannes und Jessica Haller in Mexiko

