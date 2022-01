Dieses Team hat sich den Titel gefangen! Am heutigen Abend zog die Show Catch! das Publikum vor die TV-Bildschirme und ließ vier sportliche Teams um die Promis Cathy Hummels (33), Pietro Lombardi (29), Christian Düren und Wincent Weiss (28) gegeneinander antreten. In verschiedenen Parcours spielten sie Fangen und sammelten dabei Punkte. Zuletzt stand das Finale an und Team Christian spielte gegen Team Pietro: Doch wer konnte nicht gefangen werden?

Nachdem die Mannschaften um Cathy und Wincent in der Show auf Sat.1 bereits zuvor ausgeschieden waren, mussten sich die beiden anderen Teams behaupten: Im Finale holte tatsächlich das Team rund um Pietro den Sieg! Die allerletzte Challenge "The Circle" hatte es noch einmal in sich: Im Kreis musste das eine Team das andere jagen. Letztlich entpuppte sich jedoch die Mannschaft des "Phänomenal"-Sängers als die sportlichere und konnte den Titel als neuer deutscher Fang-Meister für sich holen.

Pietro platzte danach fast vor Stolz und triumphierte mit der Trophäe. "Wenn ich eine Ansage mache, dann passiert genau das hier!", rief er voller Freude. Als Nächstes steht dann die Europameisterschaft von "Catch!" an, wo wieder andere Promis für ihre Länder gegeneinander antreten.

SAT.1 / Willi Weber Pietro Lombardis Team bei "Catch!"

SAT.1 / Willi Weber Christian Dürens Team bei "Catch!"

SAT.1 / Willi Weber Szene aus der Show "Catch!"

