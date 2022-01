Sie werden so schnell groß! Neele Bronst (25) ist im Januar 2020 zum ersten Mal Mutter geworden. Bereits während ihrer Schwangerschaft hatte sich der Kindsvater von ihr getrennt – und auch nach der Geburt ihres Sohnes schien sich das einstige Traumpaaar nicht wieder zusammenzuraufen: Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin kümmert sich fast ausschließlich alleine um ihren Nachwuchs. Nun hatte Neele aber allen Grund zur Freude: Ihr Spross feierte seinen ersten Geburtstag!

Auf Instagram gewährte die 25-Jährige nun ein paar Einblicke in die Feierlichkeiten. Für ihren "kleinen Löwen", wie sie ihr Kind liebevoll nennt, veranstaltete Neele eine Party. Doch nicht nur ihr Sohnemann durfte sich über Geschenke freuen, die Influencerin bekam ebenfalls einen riesigen Strauß roter Rosen geschenkt. "Jetzt ist mein kleines Baby ein großes Baby und ich bin so stolz auf mich und auf alles, was ich im letzten Jahr gemacht und geschafft habe", notierte das Model unter seinem Beitrag.

Obwohl Neele es als alleinerziehende Mutter oft nicht leicht hat, könnte sie mit ihrem Kleinen trotzdem kaum glücklicher sein. "Ich bin so froh, dich zu haben. Du bist das größte Glück auf Erden und ich liebe dich über alles", schwärmte die gebürtige Hamburgerin vor wenigen Tagen von ihrem Nachwuchs.

Instagram / neelejay Neele Bronst, Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / neelejay Neele Bronst, Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / neelejay Neele Bronst mit ihrem Sohn im Oktober 2021

