Hat Danilo Sellaro etwa noch nicht mit seiner Ex-Freundin Aurelia Lamprecht abgeschlossen? Im Oktober gaben die Are You The One?-Stars ganz plötzlich ihre Trennung bekannt. Die Influencerin beschuldigte den Hottie, ihr fremdgegangen zu sein. Der Schweizer bestritt die Vorwürfe – und machte in einem offiziellen Statement klar, wie enttäuscht er von Aurelia ist. Doch ist Danilo etwa noch nicht über sie hinweg? Sein neuester Post lässt das jedenfalls vermuten...

Auf seinem Instagram-Account teilte der einstige Ex on the Beach-Kandidat nun einen Clip von sich aus dem Fitnessstudio. Dazu schrieb er: "Wo ist mein 1,60 Meter großes, anhängliches, eifersüchtiges und aggressives Mädchen, für das ich alles aufgeben würde?" Einige Fans sind sich sicher: Damit muss Danilos Ex Aurelia gemeint sein! "Sehr konkrete Angaben. Erinnert mich an jemanden" und: "Also hängst du an Aurelia", lauteten nur zwei der vielen Kommentare von Usern unter dem Posting.

Im Oktober hatte der Reality-TV-Star eigentlich noch klargemacht, dass er nicht mehr um die Beziehung kämpfen wolle. Er habe lange versucht, ein klärendes Gespräch mit der Love Island-Bekanntheit zu führen, doch Aurelia habe ihm nur die kalte Schulter gezeigt. "Ich wurde ignoriert, abgeblockt, zur Seite gelegt, und man hat versucht, mich in der Öffentlichkeit bloßzustellen", machte Danilo seinem Ärger Luft.

Instagram / danilosellaro Danilo Sellaro, Reality-TV-Star

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / danilosellaro Danilo Sellaro, Reality-TV-Star

