Bei Are You The One? geht es in die heiße Phase! Seit Wochen machen sich die Singles auf die Suche nach ihrem Perfect Match – in der vergangenen Folge stieß mit Blondine Desirée sogar noch eine neue Single-Lady zur Gruppe hinzu. Bevor die zweite Hälfte der Reality-TV-Kuppelshow anbricht, gaben die Kandidaten offensichtlich noch mal so richtig Vollgas: Es startete ein regelrechter Kuss-Marathon – und damit ist keine Challenge gemeint!

Während die Teilnehmer bei den Spielen bereits an so manchen Lippen klebten, kamen sich einige jetzt auch in der Villa immer näher. Spätestens seit der aktuellen Folge ist Jessica Hnatyk mit ihren Küssen für Leon und Mike Hessel nicht mehr allein: Auch Raphaela Rausch und Andre Kraft, William Lopes und Dana Feist, Estelle Stephanie und Leon, Marie Müller und Tim Barela, Zaira und Dustin sowie Monami und Antonino haben sich schon mindestens einmal geküsst. Der wohl überraschendste Kuss fiel allerdings zwischen Kerstin Brc und Max Wessel. Was das Rätsel um die Perfect Matches angeht – in dieser Hinsicht kamen die Singles noch kaum einen Schritt nach vorne.

Moderatorin Sophia Thomalla (32) ist sich jedenfalls sicher, dass Neuzugang Desirée etwas mit dem Kuss-Alarm zu tun hat – immerhin könnte sie für die Frauen eine Gefahr sein, wenn es darum geht, die Männer auszuspannen. "Ich kann es mir schon gut vorstellen, dass offenbar der Kämpferinstinkt von der einen oder anderen geweckt wurde, aber da spricht ja nichts dagegen – vielleicht gehe ich ja sogar als 'Couplemakerin' aus der Show", scherzte Desirée im Interview mit Promiflash.

