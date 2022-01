Desirée hatte bei Are You The One? nicht gerade einen herzlichen Empfang! Während die Singles in der TV-Villa bereits fleißig auf der Suche nach ihrem Perfect Match waren, mischte die Blondine die Gruppe noch mal ordentlich auf: Die leidenschaftliche Treuetesterin stießt erst in Folge neun dazu. Für einige Kandidaten eine unerwartete, aber vor allem unschöne Überraschung – die Reaktionen gingen ziemlich auseinander!

Während Antonino De Niro und Monami van Eden bei ihrem geplanten Date erstmals auf den Neuzugang trafen, bekamen die restlichen Singles auf dem Monitor in der Villa Wind von der neuen Single-Lady. "Oh mein Gott, sie sieht aber so gut aus", waren sich beispielsweise Estelle Stephanie und Isabelle Denise einig. Und bei einigen Männern ließ die Blondine die Herzen prompt höherschlagen. Kerstin Brc und Marie Müller reagierten hingegen genervt von der neuen Konkurrenz und auch Jessica Hnatyk war nicht überzeugt: "Die ist nicht hübsch!"

Desirée selbst nahm es allerdings gelassen, wie sie gegenüber Promiflash betonte: "Ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass meine Ankunft schlechter aufgenommen wird als es schlussendlich war." Dass es zu Gegenwind kam und einige Frauen genervt von ihr waren, sei ihr im Voraus bewusst gewesen. "Andere wiederum waren auch wirklich offen für mich. Alles in allem war es aber trotzdem ein gelungener Start", erklärte Desirée.

Alle Infos zur dritten Staffel “Are You The One?” ab dem 14. Dezember bei RTL+.

RTL / Markus Hertrich Antonino, "Are You the One?"-Kandidat

RTL / Markus Hertrich Isabelle, "Are You the One?"-Kandidatin

Instagram / royal.diamond Desirée, Kuppelshow-Kandidatin

