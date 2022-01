Schauspielerin Megan Fox (35) und Sänger Machine Gun Kelly (31) haben sich verlobt! Diese freudige Nachricht verkündeten die beiden Turteltauben in einem Posting im Netz. Seit die beiden Stars im Sommer 2020 ihre Liebe publik gemacht hatten, konnten sich ihre Fans immer mal wieder an süßen Pärchenbildern erfreuen. Doch wie sieht eigentlich Megans Dating-Vergangenheit aus? Mit diesen Promi-Männern war Megan vor MGK zusammen!

1. David Gallagher

Von 2003 bis 2004 war die Transformers-Darstellerin mit David Gallagher (36) liiert. Die Liebe zu dem aus "Eine himmlische Familie" bekannten Actor entflammte unmittelbar nach Megans schauspielerischem Debüt. Die 35-Jährige verkörperte zu dem Zeitpunkt die Antagonistin im Lindsay Lohan-Film "Bekenntnisse einer Highschool-Diva" und brachte ihren Lover prompt mit zur Premiere des Streifens im Februar 2004. Kurz danach war es mit der Romanze dann auch schon wieder vorbei.

2. Shia LaBeouf

Mitte der 2000er Jahre war Schauspieler Shia LaBeouf (35) der Mann an Megans Seite. Beide waren ein eingespieltes Team in den "Transformers"-Filmen und die Chemie zwischen ihnen war deutlich zu spüren. Es ist nicht genau bekannt, ab wann Megan und Shia auch in privater Hinsicht romantisch zueinanderfanden. Doch die Mitte der 2000er scheint als Zeitpunkt wahrscheinlich. Auch diese Liebe hielt nicht allzu lange an. Etwas Positives blieb nach der Trennung aber immerhin: Beide waren und sind immer noch gut aufeinander zu sprechen.

3. Brian Austin Green

Der letzte Liebhaber vor Machine Gun Kelly war schließlich der ehemalige Desperate Housewives-Darsteller Brian Austin Green (48). Megan und er waren von 2004 bis 2020 gemeinsam unterwegs. Dabei mag einem direkt ins Auge springen, dass es zu der vorherigen Liebelei keinen fließenden Übergang gibt. Der Grund dafür? Megan und Brian hatten immer wieder On-Off-Phasen in ihrer Beziehung. Erst mit der Hochzeit im Jahre 2010 wurde es dann ernster zwischen den beiden. Gemeinsam brachten die Filmstars sogar drei Kinder auf die Welt. Das Ende der Ära ihrer Partnerschaft wurde 2020 eingeleitet, als Megan immer häufiger mit Machine Gun Kelly gesichtet wurde.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, Mai 2021

Getty Images Schauspieler David Gallagher im Mai 2011

Getty Images Shia LaBeouf, Schauspieler

Getty Images Brian Austin Green, Schauspieler

