Der Cast von Heidi Klums (48) Show Germany's next Topmodel ist in diesem Jahr so divers wie noch nie! Die Chefjurorin nimmt in der 17. Staffel nämlich erstmals auch talentierte Best-Ager-Models mit auf die spannende Reise: Unter den Top 31 befinden sich gleich zwei Titelanwärterinnen über 60. Barbara ist mit 68 Jahren die bislang älteste Kandidatin in der GNTM-Geschichte – und die Beauty will mit ihrer Teilnahme etwas Besonderes erreichen!

"Ich möchte unbedingt als erste Frau mit 68 Jahren 'Germany's next Topmodel' werden, um allen älteren Frauen Mut zu machen und um zu zeigen, dass das Alter nur eine Zahl ist", betonte Barbara gegenüber ProSieben. Die GNTM-Kandidatin lebt mit ihrem Ehemann Peter in Flensburg und arbeitet dort als Friseurin und Fachkosmetikerin. Ob sie bei der Castingshow einen Vorteil hat? Immerhin konnte sie in der Vergangenheit schon einige Erfahrungen im Modelbusiness sammeln – und zwar bei Shootings und Werbedrehs.

Barbara ist aber nicht die einzige Kandidatin, die bei der Castingshow mit ihrem Alter auffällt: Auch die Berlinerin Lieselotte stellt sich im Alter von 66 Jahren den kritischen Blicken von Heidi bei GNTM. Die Musikerin und Lehrerin wolle im Rahmen des TV-Formats andere Menschen mit ihrer positiven Art inspirieren und ihnen dadurch Mut machen.

ProSieben/Rankin Das Plakat der 17. "Germany's next Topmodel"-Staffel

Getty Images Heidi Klum, Model

ProSieben / Richard Hübner Lieselotte, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

