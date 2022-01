Germany's next Topmodel geht schon bald in eine neue Runde! Die 17. Staffel von Heidi Klums (48) beliebter Castingshow startet am Donnerstag, den 3. Februar – und in diesem Jahr öffnet die Chefjurorin die Türen für einen noch diverseren Cast: Die jüngste Teilnehmerin ist beispielsweise 18 Jahre alt, die Älteste hingegen 68. Aber wie sieht es mit dem Rest der GNTM-Truppe aus? Jetzt sind endlich Heidis 31 Kandidatinnen bekannt!

Eine der 31 Kandidatinnen ist die gebürtige Flensburgerin Barbara: Mit ihren 68 Jahren ist die gelernte Friseurin und Fachkosmetikerin die bislang älteste "Germany's next Topmodel"-Teilnehmerin. "Ich möchte unbedingt als erste Frau mit 68 Jahren 'Germany's Next Topmodel' werden, um allen älteren Frauen Mut zu machen und um zu zeigen, dass das Alter nur eine Zahl ist", betont die Beauty gegenüber ProSieben. Und auch Martina und Lou-Anne dürften in der 17. Staffel für einige spannende Momente sorgen: Die selbstständige Trainerin und die Stylistin sind nämlich Mutter und Tochter – eine Konstellation, die es bei der Castingshow in der Vergangenheit noch nicht gegeben hat.

Außerdem kämpfen unter anderem auch die Curvy-Models Lenara und Lena um den Titel "Germany's next Topmodel". "Ich möchte GNTM werden, weil ich gerne andere Leute inspirieren möchte, sich so zu lieben, wie sie sind. Alle Körper gehören normalisiert", stellt die Tattoo-Liebhaberin Lenara klar. Auch Viola geht mit einem besonderen Look an den Start: Die 21-jährige Studentin trägt einen ausgefallenen Haarschnitt in knalligem Pink. Eine Auflistung aller Kandidatinnen findet ihr weiter unten.

Die "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen 2022

Barbara (68) – Friseurin und Fachkosmetikerin aus Flensburg

Martina (50) – Trainerin, Coach und Videografin aus Klosterneuburg

Lou-Anne (18) – Stylistin aus Klosterneuburg

Lenara (24) – Verkäuferin aus Lingen

Lena (21) – Studentin aus Teltow

Viola (21) – Studentin aus Bremen

Juliana (24) – Medizinische Fachangestellte aus Berlin

Julia (21) – Kosmetikerin aus Surberg

Kashmira (20) – Studentin aus Winnenden

Sophie (18) – Studentin aus Harsewinkel

Paulina (32) – Betreuerin aus Berlin

Amaya (18) – Azubine aus Böblingen

Vanessa (20) – Azubine aus Metzingen

Luca (19) – Studentin aus München

Laura W. (19) – Zahnmedizinische Fachangestellte aus Günzach

Vivien (21) – Azubine aus Prien am Chiemsee

Pauline (18) – Schaustellerin aus Schwerte

Noëlla (24) – Altenpflegerin aus Berlin

Wiebke (22) – Profisportlerin aus Berlin

Meline (20) – Servicekraft im Fitnessstudio aus Bergisch Gladbach

Lisa-Marie (22) – Studentin aus Hannover

Laura B. (20) – Studentin aus Großenhain

Kristina (20) – Azubine aus Lübeck

Kim (20) – Azubine aus Rheine

Inka (19) – Kindergärtnerin aus Nierstein (Mainz)

Emilie (19) – Schülerin aus Tafers

Jessica (21) – angehende Schauspielerin aus Berlin

Annalotta (20) – Studentin aus Schwerte

Jasmin (23) – aus Düsseldorf

Anita (20) – Hotelfachfrau aus Neustadt an der Donau

Lieselotte (66) – Musikerin und Lehrerin aus Berlin

