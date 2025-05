Liebes-Comeback bestätigt? Emmy Russ zeigt sich mit Cristian

Emmy Russ (26) und Cristian Jerez sollten eigentlich getrennt sein. Doch Gerüchten zufolge soll die TV-Bekanntheit wieder mit dem Spanier anbandeln. Nun teilt sie einen Clip in ihrer Instagram-Story, der ihre Fans zum Grübeln bringt. Zu Besuch auf einem Burgerfest in Madrid ist die Blondine nicht allein: An ihrer Seite ist eindeutig ihr Ex-Partner zu erkennen. Gemeinsam verbringen die beiden offenbar den Abend in der spanischen Hauptstadt und schlagen sich die Bäuche mit Fast Food voll.

Schon vor einigen Tagen verbrachten die zwei Realitystars Zeit am gleichen Ort. Bei einem Musikfestival am 1. Mai teilten beide mehrere Fotos von dem Event, die aussahen, als wären sie am exakt gleichen Ort entstanden. Außerdem machte die Are You The One – Reality Stars in Love-Bekanntheit kürzlich Werbung für die Chocolaterie, die laut Cristians Netzprofil im Besitz des Casanovas ist. Offiziell bestätigt hat Emmy die erneute Romanze noch nicht.

Die On-off-Beziehung der beiden hält ihre Fans schon seit Längerem auf Trab. Im Dezember verkündete Emmy, dass sie und der Unternehmer getrennte Wege gehen würden. "Ich will es kurz und knapp machen. Ich habe mich endgültig von Cristian getrennt. Es war ein Fehler, ihn bei Fame Fighting vorzustellen beziehungsweise mitzunehmen", erklärte sie damals.

Anzeige Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ und ihr Ex-Freund Cristian im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige