Verdächtig: Sind Emmy Russ und ihr Ex Cristian ein Paar?

Emmy Russ (25) hält ihre Fans auf Trab. Die Influencerin beendete im Dezember 2024 endgültig ihre On-off-Beziehung mit ihrem Freund Cristian Jerez. Nun sorgen die Instagram-Posts der beiden allerdings für Spekulationen. Die Blondine und ihr vermeintlicher Ex-Partner waren nämlich am 1. Mai beide auf einem Musikfestival in Madrid und posteten fleißig Clips von dem Event. Obendrein machte die Köln 50667-Bekanntheit vor wenigen Tagen Werbung für eine Chocolaterie, die der Spanier auf seinem Social-Media-Profil verlinkt. Offenbar sind die zwei also auch noch geschäftlich verbunden.

Schon vor über einem Jahr, als Emmy und Cristian nach eigenen Angaben eine Beziehungspause hatten, spekulierten ihre Fans. Damals drehte die Influencerin die Show Are You The One – Reality Stars in Love in Thailand – wofür sie eigentlich solo sein sollte. Doch ihren Followern fiel auf, dass ihr Ex-Partner zur gleichen Zeit Fotos aus der gleichen Ecke in dem südostasiatischen Land postete. Noch dazu verließ die 25-Jährige die Show auffällig früh und ohne ausladende Flirts.

Emmy ist besonders berüchtigt für ihre Teilnahme an der Show Temptation Island V.I.P.. Bei dem Beziehungsexperiment betrog sie ihren damaligen Freund Udo Bönstrup (30) mit dem Verführer Diogo Sangre (30). Beim Wiedersehen zeigte die TV-Bekanntheit allerdings Reue. "So was würde nie wieder vorkommen. Ich muss auch wirklich zugeben: Mir ist das echt peinlich", gab sie damals zu und erklärte: "Udo hat das nicht verdient, es tut mir auch unfassbar leid, was da passiert ist."

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Realitystar

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, Realitystar

