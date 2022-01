Hat Sandra Janina (22) eine Flunkerei weitererzählt? Die ehemalige Love Island-Kandidatin verriet vor wenigen Tagen im Netz, dass ihr Verflossener Henrik Stoltenberg seiner Freundin Paulina Ljubas (25) vor Monaten fremdgegangen sei. Der Politiker-Enkel habe angeblich bei den Dreharbeiten zu Promis unter Palmen etwas mit seiner Mitstreiterin Emmy Russ (22) gehabt. Das soll diese Sandra selbst an einem alkoholreichen Abend bei Temptation Island V.I.P. erzählt haben. Kate Merlan (34), die an beiden Formaten teilnahm, widerspricht dem Ganzen aber nun!

In ihrer Instagram-Story bat die 34-Jährige ihre Fans, Emmys Story nicht zu glauben. "Bei 'Temptation' hat sie schon versucht, dieses Gerücht zu streuen. Das war irgendwie ein riesiger wilder Hühnerhaufen. Alle haben da gegackert und drüber geredet und am Ende hat sie gesagt: 'Nee, ich habe das gar nicht gemacht. Keine Ahnung, warum ich das gesagt habe'." Wieso die Wahlspanierin nun schon wieder mit dieser Geschichte ankomme, verstehe Kate daher umso weniger. Der Einzige, mit dem die Influencerin bei "Promis unter Palmen" was hatte, sei Calvin Kleinen (29) gewesen. "Der hatte aber nicht lange Bock auf sie", ätzte die Kölnerin weiter.

Kate störe an Emmy, dass sie nicht korrekt drauf sei. "Statt konstruktive Kritik zu äußern, fängt sie immer wieder bei Leuten, die ihr ein Dorn im Auge sind, als Erstes an, die Optik zu beleidigen", ärgerte sie sich. Sie könne "diese ekelhafte Arroganz" einfach nicht ab.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

RTL / Frank Fastner Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg

RTL Emmy Russ, TV-Bekanntheit

RTL Kate Merlan, Emmy Russ, Paulina Ljubas und Sandra Janina bei "Temptation Island V.I.P."

