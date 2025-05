Emmy Russ zieht eine dritte Brustvergrößerung in Erwägung

Emmy Russ (26) hat noch nicht genug: Die Reality-TV-Darstellerin verrät nun auf Instagram, das sie eine weitere Brust-OP in Betracht zieht. Damit wäre es bereits der dritte Eingriff an ihrem Busen. "Ich überlege, meine Oberweite zum dritten Mal operieren zu lassen", erklärt Emmy in ihrer Story. Offenbar ist sie mit dem bisherigen Ergebnis noch nicht zufrieden. "Ich liebe einfach eine unfassbar große Oberweite und diese ist mir schon wieder zu klein", führt sie ehrlich weiter aus.

Zudem macht sie auch kein Geheimnis daraus, was sie sonst bislang an sich hat machen lassen."Nur Oberweite zweimal und die Nase. Mehr habe ich nicht operiert", plaudert die ehemalige Forsthaus Rampensau-Darstellerin weiter aus. Wann genau sie sich erneut für eine Brustvergrößerung unter das Messer legen wird, ließ sie allerdings offen. Doch wenn es nach Emmy geht, könnte dies der letzte Eingriff am Dekolleté sein, wenn der Beauty-Doc dieses Mal ins Schwarze trifft. Nach ihren beiden vergangenen OPs war sie nicht wirklich zufrieden gewesen.

Zuletzt sorgte Emmy aber nicht mit ihren Brüsten, sondern mit ihrem Beziehungsstatus für Aufsehen. So teilte die Influencerin vor wenigen Tagen einige Impressionen aus Madrid – unter anderem von einem gemeinsamen Abend mit Cristian Jerez, ihrem Ex-Freund. Auf einem Festival in der spanischen Hauptstadt ließ sich das Duo zudem zusammen blicken, was Spekulationen über ein mögliches Liebes-Comeback entfachte. Im vergangenen Dezember trennten sich die beiden eigentlich. "Ich will es kurz und knapp machen. Ich habe mich endgültig von Cristian getrennt. Es war ein Fehler, ihn bei Fame Fighting vorzustellen beziehungsweise mitzunehmen", gestand Emmy ihren Fans damals im Netz.

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Reality-TV-Star

Instagram / emmyruss Emmy Russ und ihr Ex-Freund Cristian im Mai 2025

