Evanthia Benetatou (29) ist bereit für einen neuen Mann an ihrer Seite! In Sachen Liebe hatte die ehemalige Bachelor-Kandidatin in den vergangenen Monaten wenig Glück. Nach ihrer öffentlichen Trennung von Chris Broy (32) schien die frischgebackene Mutter im November 2021 in Daniele Terranova ihr Glück gefunden zu haben – doch auch das war nur von kurzer Dauer und der Musikproduzent schoss scharf gegen die Influencerin. Dennoch gibt sie nicht auf: Eva ist bereit für eine neue Liebe in ihrem Leben!

Im Podcast "Mit der Würdig" plauderte die 29-Jährige mit Charlotte Würdig (43) über ihr Liebesleben. Sollte der Richtige in ihr Leben treten, will sich Eva wieder auf einen Partner einlassen. In den vergangenen Monaten habe sich die Reality-Bekanntheit weiterentwickelt. "Ich bin natürlich vorsichtiger, das ist das eine. Andererseits weiß ich einfach viel mehr, was ich an meiner Seite haben möchte", erklärte die Single-Mama. Sie wünsche sich einen Mann, der mit beiden Beinen im Leben steht und weiß, wohin er möchte.

Trotzdem will Eva alles ganz entspannt auf sich zukommen lassen. "Es wird mir schon irgendwann der Richtige über den Weg laufen. Ich suche nicht krampfhaft danach", betonte sie. Außerdem müsse ihr Zukünftiger auch mit ihrem Sohn George Angelos klarkommen: "Ohne mein Kind gibt's mich nicht."

Instagram / evanthiabenetatou Chris Broy und Eva Benetatou

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou in Griechenland 2021

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George

