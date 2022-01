Es wird immer enger! Prinz Andrew (61) hat in den vergangenen Jahren durch seine mutmaßliche Beteiligung rund um den Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein (✝66) für negative Schlagzeilen gesorgt. Nun hat Queen Elizabeth II. (95) die Reißleine gezogen und ihrem Sohn alle Ämter und Titel, die er für die britische Krone innehatte, entzogen. Das Ganze scheint Andrew ziemlich nahe gegangen zu sein!

Das berichtete jetzt ein Insider gegenüber Daily Mail: "Prinz Andrew war in Tränen aufgelöst, als die Königin ihm mitteilte, dass ihm seine Titel aberkannt werden". Kurz nach der öffentlichen Entscheidung der Queen wurde Andrew gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (62) gesichtet, als er mit versteinerter Miene das Schloss verlassen hat. Nach Meinung der Quelle habe es der 61-Jährige aber bereits kommen sehen. Der Vertraute schilderte weiter: "Er hat das Gefühl, dass er so viele Menschen im Stich gelassen hat, nicht zuletzt seine Mutter in ihrem Platin-Jubiläumsjahr."

Prinz Andrew muss sich jetzt als Privatperson vor dem New Yorker Gericht verantworten. Das Gericht entschied, dass der Prozess nun zeitnah gegen den Royal fortgesetzt werden soll. Dem Adligen wird sexueller Missbrauch der damals minderjährigen Virginia Giuffre vorgeworfen.

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew und die Queen, Januar 2020

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew im April 2021

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip mit ihren drei Söhnen im Jahr 1979

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de