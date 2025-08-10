Wegen Biografie: Töchter distanzieren sich von Prinz Andrew

Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) sehen sich gezwungen, Distanz zu ihrem Vater Prinz Andrew (65) zu schaffen. Das neue Enthüllungsbuch "Entitled: The Rise And Fall Of The House Of York" des Historikers Andrew Lownie bringt erschütternde Details über den Royal und seine Vergangenheit ans Licht. Besonders die engen Verbindungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) und seine angeblichen fragwürdigen Finanzgeschäfte belasten das Ansehen des Herzogs von York. Laut Insidern sind die beiden Schwestern "zutiefst entsetzt" über die jüngsten Enthüllungen, und es sei unklar, ob sich die Beziehung zu ihrem Vater jemals vollständig erholen könne. Auch ihre Mutter Sarah Ferguson (65) schweigt bisher zu den Schlagzeilen.

Beatrice und Eugenie konzentrieren sich auf ihre Familien und Karrieren – weit weg von den Turbulenzen ihres Elternhauses. Beide leben ein privilegiertes, aber geerdetes Leben. Eugenie ist mit ihrem Mann Jack Brooksbank (39) und ihren zwei Kindern in Portugal sesshaft und unterhält prominente Gäste wie Robbie Williams (51). Beatrice hingegen lebt mit ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (41) und ihren Kindern in Großbritannien und begleitet ihn oft zu offiziellen Empfängen. Trotz dieser Normalität wird ihr bewegtes Verhältnis zu ihrem Vater immer wieder auf die Probe gestellt. Freunde berichten, dass die Prinzessinnen heute selten die Royal Lodge besuchen, das Anwesen, auf dem sie aufgewachsen sind und in dem Andrew und Sarah Ferguson immer noch leben.

Die öffentliche Distanzierung der Schwestern von Prinz Andrew ist nicht nur ihrer eigenen Ruhe geschuldet, sondern auch den Erfahrungen ihrer Kindheit. Obwohl Andrew während ihrer Kindheit oft abwesend war, kämpfte er dafür, dass seine Töchter royale Privilegien behielten. Über die Jahre wechselten jedoch die Befindlichkeiten der Schwestern – sie wandten sich vom Pomp des Adelshauses ab und suchten Bodenständigkeit. Mutter Sarah Ferguson wird als stabilisierende Kraft angesehen, die die Familie trotz der Turbulenzen immer zusammenhält. Dennoch steht die York-Familie aufgrund der jüngsten Enthüllungen erneut vor einer Zerreißprobe, die das ohnehin fragile Verhältnis weiter belasten könnte.

Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice bei Prinz Harrys Hochzeit in Windsor, 2018

Getty Images Prinz Andrew mit seinen Töchtern Eugenie (links) und Beatrice (rechts)

Getty Images Prinzessin Eugenie, Sarah Ferguson und Prinzessin Beatrice, britische Royals