Evanthia Benetatou (29) träumt von einer großen Familie! Die Ex-Bachelor-Kandidatin ist sei ein paar Monaten Mutter. Gemeinsam mit ihrem Ex-Verlobten Chris Broy (32) bekam sie einen Sohn: den kleinen George Angelos Benetatou. Die ehemalige Sommerhaus-Teilnehmerin liebt ihren Spross nicht nur über alles, sondern geht auch total in ihrer Mutterrolle auf – sogar als Single-Mama. Wohl auch deshalb äußerte die Influencerin jetzt diesen Wunsch: Eva will noch mehr Kinder!

Im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram verriet die Brünette jetzt: "Ich habe mir immer drei bis vier Kinder gewünscht." Daraufhin wollte ein anderer Follower wissen: "Lieber ein Mädchen oder ein Junge – oder alles auf einmal?" Eva antwortete begeistert: "Beides auf einmal wäre ein Traum!" Doch so motiviert die Griechin auch ist, eilig hat sie es damit nicht: "Ich glaube, ich setze mir da eher keine Altersgrenze. Ich lasse die Dinge auf mich zukommen", stellte die 29-Jährige klar.

Wie lange Baby George auf ein oder mehrere Geschwisterchen warten muss, hängt wohl auch davon ab, wann Eva den richtigen Partner dafür findet. Zuletzt hatte sie in Liebesdingen eher wenig Glück: Nach ihrer dramatischen Trennung von Chris schien die frischgebackene Mutter im November 2021 in Daniele Terranova ihr Glück gefunden zu haben – doch dieser Flirt sollte nicht lange halten und im nächsten öffentlichen Zoff enden. Trotzdem betonte die Beauty vor ein paar Tagen, dass sie bereit für eine neue Liebe sei.

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Influencerin

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Ex-Bachelor-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de