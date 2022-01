Lutz (59) und Stups sind nicht gut auf ihren Sohn Ingo (31) zu sprechen! Bei Schwiegertochter gesucht waren die drei jahrelang ein echtes Dream-Team – seit einiger Zeit herrscht zwischen ihnen jedoch Eiszeit. Vor wenigen Wochen verriet Ingo, dass er sich mit seinen Eltern heftig zerstritten hat. Dem Partysänger zufolge haben Lutz und Stups ihn und seine Verlobte Annika oftmals fies beleidigt. Der Grund für ihren Disput ist unklar. Doch fest steht: Lutz und Stups schließen eine Versöhnung aus!

Auf Facebook teilte das Paar einen Post, in dem es von Lutz' Gewichtsverlust erzählt. Die Fans in der Kommentarspalte schien aber vielmehr das Verhältnis zu Ingo zu interessieren. Einer von ihnen schrieb: "Respekt für Lutz und weiter so und vertragt euch mit eurem Sohn. Ich spreche aus Erfahrung. Es hilft da nur, miteinander zu reden." Von diesem Tipp hielten Lutz und Stups aber offenbar nicht viel. Ihre kurze, aber klare Antwort lautete: "Mit Ingo haben wir abgeschlossen."

Doch auch Ingo möchte mit seinen Eltern offenbar nichts mehr zu tun haben. Da sich bislang weder Lutz noch Stups bei ihm entschuldigt haben soll, sind sie auf seiner Hochzeit unerwünscht."Annikas Eltern kommen auf jeden Fall. Meine lade ich nicht ein", verriet der Düsseldorfer vor wenigen Wochen in seiner Instagram-Story.

Anzeige

Promiflash Lutz, Stups, Annika und Ingo, bekannt aus "Schwiegertochter gesucht"

Anzeige

Instagram / ingo_der_ingonator "Schwiegertochter gesucht"-Kultstar Ingo

Anzeige

Instagram / ingo_fanseite_official Ingo und Annika im Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de