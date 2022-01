Beruhigende Nachrichten von Criss Angel (54). Der berühmte US-amerikanische Magier hat seit Jahren nur einen Wunsch: Sein Sohn Johnny soll endlich wieder gesund werden. Der Junge leidet seit seinem zweiten Lebensjahr an Leukämie und hat in den vergangenen Jahren viele Behandlungen über sich ergehen lassen. Jetzt hat die Chemotherapie aber offenbar Erfolg gezeigt. Criss teilte ein emotionales Video vom Leidensweg seines Sohnes – offenbar aber mit Happy End.

Auf Instagram kündigte der Zauberkünstler den "wichtigsten Post seines Lebens" an. "Heute kann unser Sohn Johnny einen großen Erfolg vermelden: Er hat seine Chemotherapie abgeschlossen und der Krebs ist in Remission", schrieb er daraufhin. Das bedeutet: Auch wenn der Kleine noch nicht als geheilt gilt, so sind seine Krankheitssymptome zumindest deutlich zurückgegangen – und das womöglich für einen langen Zeitraum.

Um zu zeigen, wie tapfer Johnny während seines Kampfes gegen die schwere Krankheit ist, haben seine Eltern die einzelnen Schritte seiner Behandlung auf Kamera festgehalten – und die Mini-Doku "1095" zusammengeschnitten. "Das ist das echte Leben", betonte Criss in der Videounterschrift.

Anzeige

Getty Images Criss Angel, Magier

Anzeige

Getty Images Criss Angel, US-Magier

Anzeige

Getty Images Criss Angel mit seiner Familie in Las Vegas, 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de