Ist Philipp bereit für eine neue Frau in seinem Leben? Der Hamburger gab 2019 der damals 26-jährigen Melissa das Jawort – ohne sie vorher gesehen zu haben. Im vergangenen Jahr wurde ihre Liebe mit der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes gekrönt. Doch ihre Ehe sollte nicht für immer sein: Vor knapp vier Wochen gab das Paar seine Trennung bekannt. Philipp ist inzwischen sogar schon gänzlich über die Beziehung hinweg. Sucht er sogar schon nach einer neuen Partnerin?

Im Instagram-Livestream mit Aron Schweizer, der 2018 bei "Hochzeit auf den ersten Blick" heiratete, erzählte der gelernte Automobilkaufmann, dass er seit der Trennung keinen Sex mehr hatte. Er lege es momentan auch nicht darauf an, mit einer Frau eine Liebesbeziehung anzufangen. "Man kann mich treffen, mit mir essen, spazieren gehen und gucken, was daraus wird, aber so richtige Dates sind das für mich nicht", betonte der einstige Barkeeper. Er wolle lediglich neue Leute kennenlernen – gerne auch aus seiner Community: "Ich habe 98 Prozent Frauenanteil bei meinen Followern. Da ist ja klar, dass sich da ein paar melden."

Dass Philipp so schnell über Melissa hinweg ist, begründete er damit, dass ihr Verhältnis zueinander nach der Trennung alles andere als gut sei. "Wenn man mir was Böses will oder mich zerstören möchte, ist diese Person für mich gestorben", wetterte der 34-Jährige.

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Melissa und Philipp von "Hochzeit auf den ersten Blick" mit ihrem Sohn

Instagram / philipp_aufdenerstenblick "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat Philipp

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Philipp in Hamburg im Mai 2020

