Umzug: "Hochzeit auf den ersten Blick"-Philipp disst Ex Mel

Bei Philipp und Melissa kehrt einfach keine Ruhe ein. Die beiden hatten sich bei Hochzeit auf den ersten Blick kennen und lieben gelernt. Der gemeinsame Sohn sollte das Glück dann krönen – doch nur wenige Monate später zerbrach die Familie. Seitdem liefern sich die Influencer eine Schlammschlacht ums Sorgerecht, die öffentlich ausgetragen wird. Jetzt wettert Philipp mal wieder heftig gegen Melissa.

Melissa plant nämlich, mit ihrem Sohn von Hamburg nach Niedersachsen zu ziehen. Deswegen kann Philipp den Jungen nicht mehr wie zuvor jeden Samstag sehen – von den sechs Stunden mit ihm müsste er vier Stunden im Auto verbringen. "Ich finde, das wäre eine Zumutung für den Kleinen, das zu machen. Aber das ist dem Gericht und Gutachter komplett egal", echauffiert er sich auf Instagram. Für die verlorene Zeit bekäme der Vater dann auch keine Ausgleiche mit seinem Sohn. "Es kommt noch alles raus, was passiert ist und wer hier was gemacht hat. Man sollte immer beide Geschichten hören und ab und an nachbohren, denn dann verstricken sich Lügner", wettert er gegen Melissa.

Doch das war es natürlich noch nicht mit Seitenhieben gegen seine Noch-Ehefrau. Auf die Frage nach einem weiteren Kinderwunsch wird Philipp deutlich: "Ja, das mache ich diesmal aber mit der richtigen Frau." Er plane bereits die Hochzeit mit seiner neuen Freundin – dafür müsse man sich aber "endlich scheiden lassen".

Anzeige

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa und Philipp mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / philipp_aufdenerstenblick "Hochzeit auf den ersten Blick"-Philipp mit seinem Sohn

Anzeige

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Philipp und Melissa mit ihrem Sohn im September 2021 in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de