Sohn weg: "Hochzeit auf den ersten Blick"-Philipp traurig!

Philipp sehnt sich nach Kontakt zu seinem Sohn! 2019 hatte der Hamburger bei Hochzeit auf den ersten Blick Melissa kennen und lieben gelernt. Ein Jahr nach ihrer Teilnahme an der Datingshow wurden sie Eltern eines kleinen Sohnes. Doch 2021 folgte dann die Trennung. Seitdem herrscht ein Rosenkrieg zwischen den TV-Bekanntheiten und Philipp darf seinen Sohn offenbar nicht mehr sehen. Anlässlich des Vatertags machte er seinem Unmut darüber im Netz Luft.

"Das Einzige, was ich mir heute gewünscht hätte, wäre Zeit mit meinem Ein und Alles zu verbringen", schrieb Philipp zu einem Schnappschuss seines Sohnes in seiner Instagram-Story. Seine Enttäuschung darüber, dass dem nicht so ist, brachte er ebenfalls zum Ausdruck. "Leider ist es nur ein Wunsch und nichts weiter. Ich hoffe mal, dass er was Schönes in der Kita für Papa gemacht hat. Die letzten Jahre gab es auch nichts", fügte er verärgert hinzu.

Erst im März hatte der Hamburger berichtet, dass er seinen Sohn nur an Samstagen sehen dürfe. Zudem hatte er in seiner Instagram-Story behauptet, sein Nachwuchs dürfe inzwischen auch nicht mehr bei ihm übernachten. Verstehen könne Philipp das nicht.

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Philipp und Melissa, Ex-"Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten

Instagram / philipp_hamburger_jung Philipp von "Hochzeit auf den ersten Blick" mit seinem Sohn

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Melissa und Philipp von "Hochzeit auf den ersten Blick" mit ihrem Sohn

