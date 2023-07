Umzug: Sieht "Hochzeit auf den ersten Blick"-Philipp Sohn?

Kann Philipp von Hochzeit auf den ersten Blick seinen Sohn noch regelmäßig sehen? Der Hamburger und seine Ex-Frau Melissa, die er im Rahmen der Show kennengelernt hatte, streiten seit Monaten erbittert um ihren gemeinsamen Sohn. Dass Mel mit ihrem Sohn aus Hamburg weggezogen ist, sorgte einmal mehr für heftigen Zwist: Dadurch könne Philipp den Jungen seltener sehen und müsse mehr Zeit im Auto verbringen. Melissa widerspricht dem nun aber.

In ihrer Instagram-Story betont sie, dass der Umzug nach Niedersachsen den Abstand zum Vater ihres Sohnes nicht maßgeblich vergrößert habe. "Wir sind immer noch durch den Umzug sehr nah an Hamburg gebunden und dementsprechend werden sich die beiden von meiner Seite aus ganz normal zu den gewohnten Zeiten sehen dürfen", stellt Melissa klar. Ihr Wegzug aus Hamburg werde deshalb nichts am Umgang des kleinen Jungen mit Philipp ändern.

Doch trotzdem scheint das Co-Parenting weiterhin nicht gut zu funktionieren. "Was ich mir noch für die Zukunft wünsche, ist, dass in bestimmten Lebensthemen mehr Ruhe einkehrt. Mehr Respekt, mehr Absprache, ein Miteinander und nicht ständig ein Gegeneinander", meint Melissa.

Philipp von "Hochzeit auf den ersten Blick" mit seinem Sohn

Philipp und Melissa mit ihrem Sohn im September 2021 in Hamburg

Melissa von "Hochzeit auf den ersten Blick" und ihr Sohn, 2022

