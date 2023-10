"Hochzeit auf den ersten Blick"-Melissas Scheidung ist durch

Melissa ist erleichtert! Ende 2021 hatte die ehemalige Hochzeit auf den ersten Blick-Teilnehmerin öffentlich gemacht, dass die Ehe mit ihrem TV-Gatten Philipp (36) in die Brüche gegangen ist. Die Eltern eines Sohnes reichten die Scheidung ein, allerdings ohne Erfolg. Trotz mehrerer Versuche blieb ihre Ehe bestehen, auch wenn die beiden es nicht wollten. Zudem hat sie die lange Gerichtsprozedur einiges gekostet. Doch jetzt konnte Melissa und Philipps Ehe endlich geschieden werden!

"Melissa, 30 Jahre alt und seit heute offiziell nicht mehr verheiratet", verkündet die Niedersächsin zu einem Instagram-Foto, auf dem sie freudestrahlend eine Sektflasche in der Hand hält. Das Verfahren um das Kindeswohl und die Scheidung sei offiziell abgeschlossen. "Ich musste im letzten Jahr mehr Zeit und Geld beim Anwalt lassen, als man es je für möglich hielt. Und das nicht, weil ich es so gewollt oder angestrebt hätte", erinnert sich die einstige Kuppelshow-Teilnehmerin. Doch nun habe sie in vielen Dingen Klarheit.

Mit der Scheidung ist für Melissa der letzte Schritt in Richtung Neuanfang geschafft. Denn die Erzieherin hat einen neuen Partner, mit dem sie bereits ein Haus bezogen hat. Dafür hat sie ihre Wahlheimat Hamburg hinter sich gelassen und ist nach Niedersachsen zurückgekehrt – in die Nähe des Ortes, wo sie herkommt.

Anzeige

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Philipp und Melissa mit ihrem Sohn im September 2021 in Hamburg

Anzeige

Instagram / melissa_aufdenerstenblick "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Melissa und ihr Kind

Anzeige

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Melissa und Philipp von "Hochzeit auf den ersten Blick" mit ihrem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de