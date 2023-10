"Hochzeit auf den ersten Blick"-Philipp sieht Sohn doch!

Philipp (36) hat es sich offenbar anders überlegt. Der ehemalige Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidat hatte vor wenigen Wochen bekannt gegeben, den Kontakt zu seinem Sohn abzubrechen. Der Kleine lebt größtenteils bei seiner Mutter Melissa, die vor Kurzem aus seiner Wahlheimat Hamburg nach Niedersachsen gezogen ist. Von ihr ist Philipp seit ein paar Tagen offiziell geschieden – hat das vielleicht etwas an seiner Sichtweise geändert? Er möchte seinen Sohn jetzt doch wieder sehen!

"Nach Gesprächen mit der Richterin, dem Jugendamt und dem Beistand von [unserem Sohn] sind wir zu einer sehr positiven Einigung gekommen, die so nie denkbar gewesen wäre", gibt Philipp in einem Instagram-Post preis. Er sei überglücklich, wie alles am Ende gekommen ist. "Auch wenn es viel Zeit und ein klein bisschen Geld aus der Portokasse gekostet hat", freut er sich über die vollzogene Scheidung.

Auch Melissa ist nach dem Ehe-Aus und der Einigung in Sachen Kindeswohl erleichtert. "Ich musste im letzten Jahr mehr Zeit und Geld beim Anwalt lassen, als man es je für möglich hielt. Und das nicht, weil ich es so gewollt oder angestrebt hätte", betonte sie ebenfalls in einem Instagram-Post.

Instagram / philipp_hamburger_jung Philipp, ehemaliger "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Philipp und Melissa mit ihrem Sohn im September 2021 in Hamburg

Instagram / philipp_hamburger_jung Philipp, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat

