Philipp lässt kein gutes Haar an seiner Ehe mit Melissa. Vor knapp vier Wochen gaben die einstigen Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidaten bekannt, dass ihre Beziehung gescheitert ist. Eigentlich betonten sie, in Frieden auseinandergegangen zu sein. Nur wenige Tage später fingen sie allerdings an, sich gegenseitig Vorwürfe zu machen. Jetzt verriet Philipp, was für eine große Belastung die Ehe für ihn war.

Im Instagram-Livestream mit dem ehemaligen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer Aron Schweizer betonte Philipp, dass er rund einen Monat nach der Trennung überhaupt keine Gefühle mehr für seine Verflossene habe. "In der ersten Woche hätte ich jeden Abend heulen können. Aber als Melissa das öffentlich gemacht hat mit meiner Ex-besten-Freundin, dass ich sie betrogen habe und die ganze dreckige Wäsche, die gewaschen wird, [...] war ich froh und erleichtert", erklärte der Hamburger. Während der Beziehung habe er sich oft eingeengt gefühlt. Ein Gedanke, der ihn immer wieder verfolgt hat, war: "Ich bin in Alcatraz und rundherum sind Wasser und Haie." Letztendlich sei er aber über das Wasser gegangen und geflohen.

In Philipps Augen war die Trennung für beide die beste Entscheidung. "Wie Melissa immer sagt: Sie fühlt sich besser und es ist alles viel schöner – ich gönne es ihr, dass sie mit diesem Schritt wieder Glück in ihr Leben gelassen hat", erzählte der einstige Barkeeper. Auch ihm gehe es inzwischen deutlich besser.

Anzeige

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Melissa und Philipp von "Hochzeit auf den ersten Blick" mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / philipp_aufdenerstenblick "Hochzeit auf den ersten Blick"-Philipp mit seinem Sohn

Anzeige

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Philipp von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de