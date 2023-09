"Hochzeit auf den ersten Blick"-Philipp verlässt seinen Sohn

Er zieht den Schlussstrich! Philipp (36) hatte im Jahr 2019 bei der Realityshow Hochzeit auf den ersten Blick seine einstige Partnerin Melissa kennen und lieben gelernt. Ein Jahr später wurde ihr Liebesglück durch die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes gekrönt. Doch bereits 2021 folgte die Trennung. Seitdem herrscht zwischen den beiden dicke Luft und Streit um ihren gemeinsamen Sohn. Nun verkündet Philipp, dass er den Kontakt zu seinem Sohn abbricht!

"Ich hoffe, du verstehst irgendwann, warum ich diesen Schritt gewählt habe", beginnt die TV-Bekanntheit das emotionale Statement auf Instagram. Darin erzählt der Vater, dass er ab sofort keinen Kontakt mehr zu seinem Sohn haben wird. "Eines sollst du von mir wissen: Ich habe nie aufgehört zu kämpfen, aber nach dreimal auf dem Boden in einer Runde bricht der Ringrichter den Kampf ab", erklärt der Datingshow-Teilnehmer.

"Dir stehen alle Türen offen, um zu fragen, wer ich bin und warum es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Verstecke dich nicht, sondern lasse dir meine Geschichte von Anfang an erzählen", schreibt er weiter. Dann würde sein Sohn auch verstehen, warum er diesen Schritt gegangen sei. In einem Kommentar stellt Philipp außerdem klar, dass das seine freie Entscheidung gewesen sei: "Niemand hat mir meinen Sohn weggenommen oder dergleichen."

Anzeige

Instagram / philipp_aufdenerstenblick "Hochzeit auf den ersten Blick"-Philipp mit seinem Sohn

Anzeige

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Melissa und Philipp von "Hochzeit auf den ersten Blick" mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / philipp_hamburger_jung Philipp von "Hochzeit auf den ersten Blick" mit seinem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de