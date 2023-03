Scheidung geplatzt: "Hochzeit auf ersten Blick"-Mel zahlt!

Melissa muss tief in die Tasche greifen. Die Influencerin und ihr Mann Philipp, den sie bei Hochzeit auf den ersten Blick geheiratet hatte, sind seit über einem Jahr getrennt. Im vergangenen Jahr starteten die beiden den ersten Versuch, sich scheiden zu lassen – bislang allerdings ohne Erfolg. Vor wenigen Tagen berichtete Melissa, dass die Scheidung erneut geplatzt sei. Was hat sie dieser Termin gekostet?

"Ich habe Post bekommen oder besser gesagt eine E-Mail von meinem Anwalt für einen Termin, der geplatzt ist, aber nicht von meiner Seite ausging – um es festzuhalten: 1.200 Euro", verriet die Erzieherin in ihrer Instagram-Story. Doch das seien nicht die einzigen Kosten, die entstanden sind. "Es ist ja nicht so, dass ich schon mehrere Tausend Euro allgemein in die Scheidung reingesteckt habe, um sie zu beantragen", ärgerte sich die Hamburgerin.

Später erzählte sie ihren Followern, dass sie selbst nicht genau wisse, warum die Scheidung erneut gescheitert sei. "Ich bin ehrlich zu euch. An mir mag es tatsächlich nicht liegen. Ich habe damals direkt nach einem Jahr Trennung die Scheidung beantragt und recht schnell den ersten Termin bekommen. [...] Sonst bin ich auch überfragt, warum das Ganze so in die Länge gezogen wird." Zuvor hatte die Mutter eines Sohnes betont, dass sie sich zu manchen Dingen nicht äußern kann.

Melissa im Januar 2023 in Hamburg

Philipp und Melissa mit ihrem Sohn im September 2021 in Hamburg

Melissa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin 2019

