Freddy McConnell ist zum zweiten Mal Vater geworden – und er hat seine Kinder selbst zur Welt gebracht. Der Journalist ist mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen zur Welt gekommen, lebt aber bereits seit über einem Jahrzehnt als Mann. Vor wenigen Jahren sorgte Freddy als "schwangerer Mann" weltweit für Schlagzeilen, als er seinen Sohn austrug. Nun ist der junge Papa sogar schon zum zweiten Mal Vater geworden.

Nachdem er mit seiner Hormonbehandlung pausierte, konnte Freddy seine beiden Kleinen mithilfe eines Samenspenders bekommen. Sein Sohn, den er im Netz bloß SJ nennt, kam bereits 2018 zur Welt. Seine kleine Tochter, der er auf Social Media den Spitznamen LB gab, erblickte vor gerade einmal sieben Tagen in der 37. Schangerschaftswoche per Notkaiserschnitt das Licht der Welt. "Da warst du. Entschlossen, alle Pläne durcheinanderzubringen und alle Herzen zu stehlen. Du hast meins – ich bin ein hoffnungsloser Fall – und das deines Bruders wirst du auch stehlen, sobald wir zu Hause sind", schwärmte der stolze Vater auf Instagram von seiner kleinen Prinzessin. Dazu teilte er ein paar süße Fotos mit Baby LB aus dem Krankenhaus.

Der Brite musste sein Kind in Schweden zur Welt bringen. Freddy sorgte nämlich nicht nur durch seine erste Schwangerschaft für Schlagzeilen, sondern auch durch einen anschließenden Rechtsstreit. Denn obwohl er in seiner Heimat gesetzlich als Mann gilt, wird er in SJs Geburtsurkunde als seine Mutter geführt. Eine Klage vor Gericht, um das ändern zu lassen, scheiterte. Daher entschied Freddy sich, Baby Nummer zwei in Schweden zu bekommen. Dort wurde er nämlich direkt als Vater der Kleinen registriert.

Anzeige

Instagram / freddy.mcconnell Freddy McConnell mit seiner Tochter

Anzeige

Instagram / freddy.mcconnell Freddy McConnell mit seinem Sohn

Anzeige

Instagram / freddy.mcconnell Freddy McConnell im September 2021

Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Freddy die Namen seiner Kinder online nicht verrät? Richtig so! Ich halte das für unnötig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de