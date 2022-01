Jetzt ist es offiziell: Der einstige Fußballmegastar Robinho (37) muss ins Gefängnis! Bis vor ein paar Jahren gehörte der brasilianische Kicker zu den besten Spielern der Welt. Er war als Stürmer vor allem für seine Technik, Schnelligkeit und Dribbling bekannt. Die kommenden Jahren wird der 37-Jährige aber nur noch beim Hofgang kicken können: Robinho wandert wegen der Beteiligung an einer Gruppenvergewaltigung für neun Jahre in den Knast!

Die abscheuliche Tat hatte sich bereits 2013 in Mailand zugetragen. Bereits 2017 war Robinho in Rom wegen seiner Beteiligung schuldig gesprochen worden. Der Sportler hatte dagegen allerdings einen Einspruch eingelegt. Das Oberste Kassationsgericht in Rom lehnte diesen am Mittwoch allerdings ab, wie unter anderem der Spiegel am Abend berichtet. Das Urteil ist damit endgültig und kann nicht mehr angefochten werden. Bei der Verkündung war Robinho nicht anwesend.

Aktuell befindet sich Robson de Souza, wie Robinho mit bürgerlichem Namen heißt, noch in seiner Heimat Brasilien. Es wird erwartet, dass Italien nun die Auslieferung des einstigen Sport-Asses beantragt. Zum Zeitpunkt der Tat hatte Robinho für den AC Mailand gespielt.

