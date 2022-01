Für die neue Germany's next Topmodel-Staffel verlässt Heidi Klum (48) ihre Komfortzone! Die Chefjurorin ging für den Opener der neuen Season nämlich kurzerhand einfach selbst ins Tonstudio: Gemeinsam mit dem US-Rapper Snoop Dogg (50) nahm die Modelmama das diesjährige GNTM-Titellied "Chai Tea with Heidi" auf. Von dem gemeinsamen Projekt ist sie so begeistert, dass sie auch zu Hause ununterbrochen davon schwärmt. "Mein armer Mann! Denn ich habe in letzter Zeit wirklich nur noch von Snoop Dogg gesprochen", berichtete Heidi jetzt gegenüber People.

