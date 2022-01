Welcher Song stimmt die Zuschauer in diesem Jahr auf Germany's next Topmodel ein? In der Vergangenheit wurde der Opener von Heidi Klums (48) beliebter Castingshow beispielsweise von Tokio Hotel-Tracks wie "White Lies" oder "Melancholic Paradise" unterlegt. Auch Selena Gomez' (29) Hit "Look at Her Now" war bereits das Titellied der TV-Sendung. Doch das gab es bislang noch nie: Heidi Klum singt den diesjährigen GNTM-Song nämlich selbst!

Auf dem offiziellen Instagram-Account von "Germany's next Topmodel" wurde jetzt das Titellied der 17. Staffel bekannt gegeben – und der hält eine ganz besondere Überraschung bereit: Den Track singt Heidi nämlich sogar höchstpersönlich. "Der GNTM 2022 Titelsong 'Chai Tea with Heidi' mit Heidi Klum und Snoop Dogg", heißt es auf dem Social-Media-Profil.

Heidi selbst ist von der Zusammenarbeit mit Snoop offenbar ganz hin und weg – auf ihrem eigenen Social-Media-Profil schwärmte sie schon vorab von dem Song. "Ich kann nicht glauben, dass das wirklich passiert ist", betonte die GNTM-Chef-Jurorin. Das Lied "Chai Tea with Heidi" ist ab Freitag verfügbar.

ProSieben/Rankin Das Plakat der 17. "Germany's next Topmodel"-Staffel

Getty Images Snoop Dogg, Rapper

Getty Images Heidi Klum, Model

