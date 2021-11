Ist es Roxy Zinger eigentlich unangenehm, ihren Ex-Partner Jay nun plötzlich nackt im Fernsehen zu sehen? Bei Temptation Island V.I.P. lernten sich die beiden kennen – und nach der Sendung auch lieben. Die Beziehung ist allerdings gescheitert. Jetzt sucht der Stripper in der Kuppelshow Adam sucht Eva nach seiner großen Liebe – und das vollkommen hüllenlos. Schämt sich Roxy, ihren Ex nun so freizügig vor der Kamera zu sehen?

Ganz im Gegenteil. "Im ersten Moment habe ich mich köstlich amüsiert, als ich das mitbekommen habe", verriet Roxy im Interview mit Promiflash. Sie war sogar regelrecht gezwungen, die Neuigkeiten rund um Jays Teilnahme mitzubekommen. "Weil in Social Media alle auf mich zugestürmt sind mit den News", erinnerte sich die Beauty an den Moment zurück.

Im TV-Garten-Eden ist der Bauingenieur mit seinem Sixpack jedenfalls ein Hingucker – dieser Aussage muss auch Roxy zustimmen: "Ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, Jay sei kein attraktiver Mann." In ihren Augen bleibe der Leipziger auch weiterhin optisch gesehen ein bildschöner Kerl. "Die Schönheit oder nicht Schönheit seines Wesens ist eine andere Geschichte", erklärte die TV-Bekanntheit abschließend.

"Adam sucht Eva" immer montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI, außerdem im Anschluss sieben Tage sowie vorab drei Tage auf RTL+ verfügbar.

RTLZWEI/Christoph Kassette Jay, "Adam sucht Eva"-Teilnehmer 2021

Instagram / _roxytv_ Roxy, Reality-TV-Bekanntheit

TVNow Jay bei "Ex on the Beach"

