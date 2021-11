Roxy Zinger wundert Jays Flirtoffensive gar nicht! Aktuell versucht der Temptation Island V.I.P.-Verführer, beim Nackt-Abenteuer Adam sucht Eva eine Frau zu finden. Schon in der ersten Folge ging er in die Vollen und knutschte intensiv mit der Germany's next Topmodel-Beauty Giuliana Farfalla (25). Doch kam es dazu etwa nicht nur aufgrund der gegenseitigen Sympathie? Jays Ex Roxy behauptet gegenüber Promiflash: Der Single hat die Flirt-Offensive vorab geplant.

Dass sich der Stripper und das Model nähergekommen sind, wundert die Dunkelhaarige gar nicht. "Ich habe damit gerechnet, weil er nicht gleich wieder rausfliegen wollte wegen Inaktivität", stellt Roxy gegenüber Promiflash klar. Genau das war nämlich bei Ex on the Beach passiert. Dort war dem TV-Star vorgeworfen worden, zu langweilig zu sein, woraufhin er die Heimreise antreten musste. Glaubt Roxy dennoch, dass Jay und Giuliana Zukunftschancen haben? "Ich denke, er findet ihr Erscheinungsbild top, ist ja absolut sein Beuteschema. Aber bei ihr bin ich mir nicht sicher", beurteilt sie den Flirt kritisch.

Allerdings vermutet das Temptation Island-Girl, dass sein Ex noch mit anderen Damen in der Show intim werden könnte. "Ich kann mir gut vorstellen dass er eventuell – sofern eine, die ihm gefällt, reinkommt – das Bäumchen wechselt", plaudert Roxy aus. Von Sprunghaftigkeit hält sie persönlich aber nichts. "Es sei denn, man merkt, dass es nicht passt", ergänzt sie.

"Adam sucht Eva" ab dem 15. November immer montags um 20:15 Uhr auf RTLZWEI und auf RTL+.

Giuliana Farfalla, "Adam sucht Eva"-Kandidatin

Jay bei "Adam sucht Eva"

Roxy, Reality-TV-Bekanntheit

