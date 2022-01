Daniel Radcliffe (32) wagt sich an eine neue Rolle. Der Schauspieler wurde schon als Kind durch die "Harry Potter"-Filmreihe berühmt: In insgesamt acht Teilen stand er neben Emma Watson (31) und Rupert Grint (33) vor der Kamera. Danach wurde es etwas ruhiger um ihn. Zwar war er noch weiter in der Filmbranche aktiv, doch meist eher in Nebenrollen. Nun wird er bald wieder eine Hauptrolle spielen: Doch passt diese überhaupt zu Daniel?

Der nächste Job des 32-Jährigen wird eine Filmbiografie über den Sänger Alfred Matthew Yankovic (62), besser bekannt als "Weird Al" Yankovic, sein. Darin wird er den Musiker und Parodisten spielen. "Es gibt eindeutig nicht genug Biopics über berühmte Musiker, und wir haben uns gefreut, die unglaublich wahre, nicht übertriebene Geschichte von 'Weird Al' zu beleuchten", schwärmte Colin Davis, ein Leiter der Produktionsfirma, gegenüber Socialite Life.

"Weird Al" selbst zeigte sich ebenfalls voller Vorfreude auf die Verfilmung seines Lebens und ist froh über die Besetzung der Hauptrolle: "Ich bin absolut begeistert, dass Daniel Radcliffe mich in dem Film porträtieren wird. Ich habe keinerlei Zweifel daran, dass dies die Rolle ist, für die ihn zukünftige Generationen in Erinnerung behalten werden." Findet ihr auch, dass die Rolle gut zu Daniel passt? Stimmt jetzt in der Umfrage ab!

Anzeige

ActionPress Daniel Radcliffe und Rupert Grint in "Harry Potter"

Anzeige

Getty Images "Weird Al" Yankovic, Musiker und Parodist

Anzeige

Getty Images Daniel Radcliffe, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de