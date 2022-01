Ob Tina Ruland (55) mit dieser Strategie gut fahren wird? Auch die Schauspielerin gehört zu den mutigen Promis, die in wenigen Tagen ins Dschungelcamp einziehen werden. Das Reality-TV-Format ist nicht nur berüchtigt für die Dramen, die sich unter den Campern abspielen – sondern auch für die fiesesten und widerlichsten Challenges, die das deutsche Fernsehen zu bieten hat. Doch statt sich auf die Maden, Krokodile und weitere Herausforderungen vorzubereiten, wagt Tina sich lieber auf gut Glück ins Dschungelcamp...

Das verriet die Traumschiff-Darstellerin jetzt im Promiflash-Interview: "Ich habe mich tatsächlich überhaupt nicht vorbereitet, ich springe einfach ins kalte Wasser und werde schwimmen – hoffentlich." Ob Tina sich trauen wird, Ochsenaugen oder andere typische Dschungelcamp-"Spezialitäten" zu essen, wird sich also zeigen. Wie sieht es denn mit weiteren Traditionen in der Reality-TV-Show aus – wie emotionale Offenbarungen am Lagerfeuer? "Das weiß ich nicht. Aber sicherlich wird es auch bei mir Momente geben, in denen ich mein Herz öffne oder eventuell ausschütte", zeigte sich die 55-Jährige unentschlossen.

Was erhofft Tina sich eigentlich von der Teilnahme – warum hat sie zugesagt? "Die Branche hat sich sehr verändert, es gibt derzeitig gefühlt fast nur noch Reality-Formate, und wenn man im TV stattfinden möchte, scheint man da kaum noch vorbeizukommen", gab sie ehrlich zu. "Davon abgesehen wird es sehr gut bezahlt und sichert mich als alleinerziehende Mutter für einen guten Zeitraum ab... Ich erkaufe mir sozusagen freie Zeit mit meinen Kindern." Neben ihrer Gage, die sich offenbar sehen lassen kann, hat die Sängerin auch noch die Chance auf das Preisgeld.

Doch auf Tina wartet harte Konkurrenz! Darunter sind dieses Mal einige Kandidaten, die nicht ganz so bekannt sind wie sie – und "nur" aus dem Reality-TV-Bereich kommen. Stört die Märchenfilmprinzessin das? "Wie gesagt, die Branche hat sich verändert, aber ich versuche immer unvoreingenommen auf Menschen zuzugehen, ich unterscheide nach sympathisch oder nicht und nicht danach, was der Mensch beruflich macht", stellte die gebürtige Kölnerin klar. "Damit bin ich bisher immer gut gefahren."

Getty Images Tina Ruland im September 2019 in Berlin

RTL Tina Ruland, Kandidatin im Dschungelcamp 2022

Getty Images Tina Ruland, Schauspielerin

RTL Tina Ruland, Dschungelcamp-Kandidatin 2022

