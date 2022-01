Jetzt folgen Konsequenzen! Christin Okpara (26) sorgte vor wenigen Tagen für Negativschlagzeilen. Die #CoupleChallenge-Bekanntheit sollte eigentlich heute ins Dschungelcamp einziehen – doch daraus wurde nichts. Die Studentin soll nämlich mit einem gefälschten Impfpass nach Südafrika eingereist sein. Nach ihrem Rauswurf begab sie sich am Donnerstag auf den Weg zurück nach Deutschland. Bei ihrer Ankunft am Flughafen wartete bereits die Bundespolizei auf sie!

Das berichtet nun Bild. Am Frankfurter Flughafen soll sich die Drama-Queen heftig mit den Beamten gestritten haben. Der Grund? Ihr soll das Handy abgenommen worden sein. Gegenüber dem Magazin gab der Bundespolizei-Sprecher Reza Ahmari ein kurzes Statement ab. "Ich kann bestätigen, dass Frau Okpara heute Morgen angekommen ist und befragt wurde. Einzelheiten können wir aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitteilen, wofür ich um Verständnis bitte", ließ er verlauten.

Christin selbst scheint sich bislang keiner Schuld bewusst zu sein. Vor ihrem Abflug gab sie am Flughafen in Hoedspruit ebenfalls ein kurzes Statement ab. "Es ist ganz, ganz schlimm, was passiert ist! Es gibt keine Belege, und das, was gerade abgeht in der Presse – ohne Belege oder sonstiges", wetterte die 26-Jährige.

Anzeige

Instagram / christinokpara Christin Okpara auf Safari-Tour

Anzeige

RTL / Frank Beer Christin Queenie, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / christinokpara Christin Okpara, Reality-Sternchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de