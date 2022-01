Thomas alias Tom Burgess (29) und Tahlia Giumelli konnten endlich den Bund der Ehe eingehen! Der Rugby-Star und das Model hatten sich bereits im Dezember 2019 verlobt. Eigentlich sollte ihre Hochzeit dann im Jahr 2021 stattfinden, doch die aktuelle Gesundheitskrise machte den zweifachen Eltern einen Strich durch die Rechnung – sie verschoben die Feier. Doch in diesem Jahr wagten sie den nächsten Anlauf: Tom und Tahlia haben heute in Australien geheiratet!

Das verkündet die frisch gebackene Braut jetzt ganz stolz auf Instagram: "Mr. und Mrs. Burgess – 21. Januar 2022", schrieb sie schlicht zu einer Reihe Hochzeitsfotos. Die süßen Bilder zeigen, dass sich das Paar bei einer traumhaften, romantischen Zeremonie im Freien das Jawort gegeben hat – genauer gesagt vor einem Wasserfall in Strandnähe in Australien. Und obwohl es zwischendurch geregnet hat, hätten die Eheleute bei der Trauung nicht glücklicher aussehen können... Beide strahlten bis über beide Ohren und jubelten hinterher.

Das Brautpaar wählte für seinen großen Tag einen luftigen, aber eleganten Stil. Tahlia trug ein schlichtes, hochgeschlossenes Kleid ohne Ärmel, das ihr bis zu den Füßen reichte und ihre Figur umschmeichelte. Tom erwartete seine Braut vor dem Altar in einer schwarzen Hose, einem beigefarbenen Sakko und einem hellblauen Hemd. Auch der Rest der Hochzeitsgesellschaft erschien in hellen, fröhlichen Sommerklamotten – der Sommer in Australien fällt nämlich in die Monate Dezember bis Februar.

Instagram / tahliagiumelli Tahlia Giumelli und Tom Burgess

Instagram / tahliagiumelli Tahlia Giumelli, Model

Instagram / thomasburgess Tom Burgess und Tahlia Giumelli

