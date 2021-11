Tahlia Giumelli war lang unzufrieden mit sich selbst. Im Netz gibt die Blondine immer wieder Einblicke in ihren Alltag als zweifache Mutter. Auch süße Pärchenfotos von sich und ihrem Verlobten Tom Burgess (29) veröffentlicht sie gern. Mit ihren Beiträgen bespaßt die gebürtige Australierin regelmäßig rund 32,5 Tausend Abonnenten. Doch nun sprach die Beauty ein sehr ernstes Thema an. Tahlia gestand jetzt nämlich, dass sie als junge Frau unter einer schweren Essstörung gelitten habe.

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 29-Jährige nun einen ehrlichen Post, in dem sie offen über ihre Magersucht und die Tücken der Modebranche sprach. Tahlia begann zu erzählen, dass sie als Teenager "erhebliche Probleme mit meinem Körper und meinem Umgang mit Essen und Sport hatte". In ihrer Jugend habe sie teilweise mehrfach am Tag Sport getrieben und sehr genau darauf geachtet, was sie zu sich nahm. "Ich stand ständig auf der Waage", erinnerte sich das Model zurück. Jedoch habe auch ihr Berufszweig so einiges dafür getan, dass Tahlia dauerhaft das Gefühl hatte, sie müsste immer dünner werden.

"Nachdem ich zwei Kinder zur Welt gebracht hatte, habe ich so viel Respekt vor meinem eigenen Körper. Ich bin jetzt viel netter zu ihm", berichtete Tahlia. Eine große Unterstützung sei von Beginn an ihre Agentur gewesen, auf die sie zwischenzeitlich jedoch nicht gehört habe. "Jetzt trainiere ich, weil ich mich stärker fühlen will. Ich esse, weil ich meinen Körper nähren will", versicherte die Mama.

