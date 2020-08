Tom Burgess (28) und Tahlia Giumelli sind bald zu viert! Im Leben des Rugbyspielers und seiner Verlobten könnte es wohl kaum besser laufen: Sie wollen ihre Liebe nicht nur bald mit einer Hochzeit besiegeln, sondern haben schon längst ihre eigene kleine Familie gegründet: Ihre Tochter Sophie Heather erblickte im August des vergangenen Jahres das Licht der Welt. Beinahe genau ein Jahr später dürfen sich die stolzen Eltern nun erneut mit einer freudigen Botschaft bei ihren Fans melden: Sie erwarten zum zweiten Mal Nachwuchs!

Die News teilt Tahlia jetzt via Instagram mit ihrer Community und schreibt: "Nur noch ein paar Monate bis Sophie ihren keinen Bruder oder ihre kleine Schwester kennenlernt. Ich kann kaum abwarten, noch vor Ende des Jahres ein neues Familienmitglied in unserer Runde zu haben!" Zu den süßen Worten postet die Blondine einen Schnappschuss, der sie mit schon deutlich sichtbarem Babybauch zeigt. Den findet offenbar vor allem die Erstgeborene der bald Zweifach-Mama besonders interessant: Während ihr Papa sie in den Armen hält, streckt sie neugierig ihre Hand in Richtung der Wölbung aus.

Nicht nur Tahlia und Tom freuen sich über ihr Babyglück – auch ihre Fans sich ganz aus dem Häuschen: "Oh wow, herzlichen Glückwunsch!", schreibt ein Follower. Und auch ein anderer lässt es sich nicht nehmen, der Familie zu gratulieren: "Oh mein Gott. Herzlichen Glückwunsch! Das sind so aufregende Neuigkeiten!"

Instagram / thomasburgess Tom Burgess und Tahlia Giumelli im Januar 2020

Instagram / tahliagiumelli Tom Burgess und seine Freundin Tahlia Giumelli, April 2019

Instagram / tahliagiumelli Tahlia Giumelli und Tom Burgess

