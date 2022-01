Was erwartet die Fans ab Samstag? Wenn um 20:15 Uhr die neue Staffel von Deutschland sucht den Superstar startet, scheint nichts zu sein wie in den 18 vorigen Staffeln: Nach Dieter Bohlens (67) Jury-Aus bewerten nun Florian Silbereisen (40), Ilse DeLange (44) und Toby Gad (53) die neuen Talente. Obwohl das Konzept der beliebten Castingshow dasselbe bleibt, wird sich wohl vor allem der Umgang mit den Nachwuchssängern verändern. Denn die oft harten Urteile des Poptitanen gehören wohl der Vergangenheit an, wie Ilse gegenüber RTL andeutete: "Wir stehen für positives, konstruktives Feedback, wir unterhalten uns auf Augenhöhe mit den Künstlern. Ich hoffe tatsächlich, dass alle aus dieser Show eine positive Erfahrung mitnehmen."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de